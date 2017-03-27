Эксперты допускают, что МВФ возможно заставит власти Украины отменить санкции, наложенные на российские банки

Санкции украинского правительства против российских банков, действующих на территории Украины, могут не понравиться МВФ. Эксперты преподают, что Международный валютный фонд может настоять на отмене этих санкций.

Напомним, что с 23 марта украинские власти ввели санкции в отношении российских банков, действующих на территории Украины. Теперь им нельзя осуществлять каких-либо денежных переводов в пользу связанных с ними лиц, например материнских структур.

Сегодня стало известно, что по этому поводу думают украинские эксперты. Они считают, что МВФ вполне может заставить Киев отменить эти санкции, вернув в прежнее состояние работу Сбербанка.