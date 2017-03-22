Эльвира Набиуллина останется главой Центрбанка России еще на пять лет

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия главе Центрбанка России Эльвире Набиуллиной. Главу государство страивает, что ее политика в плане денежно-кредитных отношений достаточно жесткая: ему такие люди и нужны. Пост за переизбранной главой ЦБР останется еще на пять лет.

Сегодняшняя встреча главы государства и госпожи Набиуллиной расставила точки над і: Путин не хочет брать на занимаемую должность нынешнего председателя кого-то нового и незнакомого. К тому же «правильные и своевременные решения» Набиуллиной помогли банкам выстоять в 2014-2015 гг., нарастить капиталы и вернуться к показателям трехгодичной давности. Восстанавливается и капитал многих банков России, и прибыль, которую они наращивают. Риски для вкладчиков и кредиторов многих банков, конечно, есть, но уже в значительно меньшей степени. Человек, возглавивший ЦБР в непростое, кризисное время тем более справится с управлением в более стабильные времена.

Такого высокого мнения о Набиуллиной не только Путин: Европа признала, что ЦБР устоял в кризис именно благодаря политике нынешней председательницы. «Euromoney» уверен, что макроэкономика России не упала только благодаря действиям Набиуллиной, с ним соглашается журнал «The Banker». А если «железная леди» инфляцию снизит до ее целевого значения в 4-5%, то ей, по признанию Анатолия Чубайса, памятник Россия поставит при жизни. Такая инфляция позволит бизнесменам видеть перспективы бизнеса, а не гадать что будет завтра. А то, что Эльвира Набиуллина лицензии отзывает у банков, так правильно делает – перспективные банки ЦБР всегда спасал деньгами в непростые времена.