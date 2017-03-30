Еврокомиссия попросила страны, входящие в Евросоюз, поддержать "Северный поток-2"

В руки одной из европейских газет попал документ, содержание которого является призывом Еврокомиссии к странам, входящих в Евросоюз. Комиссия попросила поддержать «Северный поток-2».

По мнению комиссии, начать строительство пока невозможно из-за возникшего «правового вакуума». Её представители уже обратились к европейским государствам за разрешением на начало переговоров с Россией.

Строительный проект предполагает сооружение двух потоков газопровода, которые позволят экспортировать голубое топливо в количестве 55 миллиардов кубометров за один год работы. Примерная стоимость постройки проекта оценивается нашим государством примерно в 8-10 миллиардов евро.