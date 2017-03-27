ГАЗ планирует возобновить производство автомобилей «Волга», но это будет в совершенно ином сегменте. Об этом рассказал журналистам Зигфрид Вольф, являющийся одним из владельцев «Русских машин».

По мнению Зигфрида, такой автомобиль подошел бы самым наилучшим образом для работников, которым постоянно приходиться возить с собой внушительное количество приспособлений для работы и инструментов. Он не хочет отказывать от данного сегмента автомобильного рынка.

Если случится так, что производство действительно будет возобновлено, то вся новая продукция будет обладать такими же качествами, как и вся продукция ГАЗа. Это такие качества как: хорошее качество, доступная цена и надежность.