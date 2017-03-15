Голодец рассказал о бедности в России и ее национальной уникальности

Ольга Голодец, вице-премьер России считает, что нищета в РФ уникальна и имеет национальные черты. Раньше чиновницу волновало, что россияне работают «по-серому», а теперь ее не устраивают низкие зарплаты населения: работая, люди продолжают быть практически нищими.

В других странах с бедностью все намного проще: хочешь жить – иди работай, а если ты нищий – то ты бездельник. И только россияне умудряются дневать и ночевать на работе и при этом не становиться богаче: они вынуждены дорожить местом, где платят не больше прожиточного минимума. На другие работы люди не уходят, поскольку некуда – там тоже нищенские зарплаты, на уровне МРОТ и не больше. Но 7,5 тыс. рублей – это не разговоры даже для студента, который только закончил ВУЗ и не имеет опыта работы. У человека, получающего такие деньги, нет стимула расти в карьерном плане, становится профи в своем сфере, менять квалификацию и получать новые знания. Хотя есть специалисты, уверяющие, что все наоборот: низкая квалификация, нежелание расти профессионально и лень порождают низкие зарплаты в 7-8 тысяч.

Года четыре назад Ольга Голодец жаловалась на «серость» и «непрозрачность» некоторых предприятий и на «зарплаты в конвертах». Тогда получалось, что не такие уж россияне и бедные: в декларациях указывалось одно, а получают на руки рабочие совсем другое. Эксперт НИУ ВШЭ Сергей Смирнов уверен, что таковых в РФ большинство, а данная схема неуплаты налогов отнюдь не нова. А поднять МРОТ, что избавить народ от бедности, нельзя без последствий: это приведет к еще большему «посерению» предприятий и к массовым увольнениям. Ведь проще уволить неквалифицированного рабочего, которого держали из жалости, чем платить ему большую зарплату непонятно за какие заслуги.