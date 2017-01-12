Индексация пенсии и социальных выплат в 2017 году будет проведена, как сообщает «Газета.ру». Прошлый год не порадовал пенсионеров, но они получили компенсацию за отсутствие прибавки во втором полугодии 2016 года. Одноразовая помощь в 5 тыс. рублей получена четырьмя миллионами человек на руки или на карточку. 2017 году пенсии два раза будут повышаться – 1 февраля на 5,4 %, 1 апреля – на 5,8%. Средняя пенсия будет составлять 13 тыс. рублей.

Максим Топилин, министр труда и социальной помощи рассказал, как будут считать пенсии в новом году, и кто может рассчитывать на индексацию. Пенсии увеличатся на тот же процент, на который растут цены на квартплату, продукты питания, лекарства, то есть соразмерно инфляции. Помимо пенсионеров, не работающих по старости, на балансе РФ находятся все бюджетные организации, «чернобыльцы», инвалиды всех групп, вдовы, получающие «по потере кормильца», матери второго ребенка. Их соцпособия тоже будут проиндексированы. Прошлый год и так их обделил: инфляция составляла 13%, а деньги на жизнь выросли на 4%, то есть не соразмерно.

«Газета.ру» выяснила, что доходы увеличатся в новом году, но лучше жить от этого мало кто станет. Психологически народ до сих пор пребывает в состоянии «денег нет, но вы держитесь», и потому покупать в розницу, почувствовав деньги, не бросится. 207 год – очень важный, потому что предвыборный. Инфляция замедлилась, и россияне это ощутят, индексации пойдут вровень с инфляцией. Но потреблять народ будет еще очень долго не решаться, думая, что «денег нет».