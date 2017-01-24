Индексация пенсий: средняя пенсия по стране составит 13,620 рублей

В 2017 году пенсия по старости и социальные выплаты будут проиндексированы. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что старики нуждаться не должны, и потому пенсии будут на 60% больше прожиточного минимума. Средняя по РФ пенсия составит 13, 620 рублей.

В стране полным ходом идет подготовка к индексации, которую проводят 1 февраля, и все пенсионеры без работы могут на нее рассчитывать. Работающие пенсионеры, не от хорошей жизни вынужденные это делать, — отдельная тема. Людей, которые могут себе позволить после выхода на пенсию не работать, в России достаточно – в ПФ числится 31, 430 000 пенсионеров. Им нужно повышать покупательную способность, чтоб старики не надумали искать себе работу, занимая чье-то место из молодых специалистов. Потому индексация должна быть не меньше инфляции – 5,4%. Выплату в 5 тыс. рублей, получаемую одноразово, почтальоны разнесли всем пенсионерам России.

Не меньше, чем об индексации пенсий, говорится о повышении пенсионного возраста. Речь идет не о том, что любого 60-илетнего юбиляра ошарашат пятью годами работы. Добавляться дополнительные годы работы будут медленно и постепенно. Не зря же люди за 60 и даже за 70 говорят, что работают поскольку жить не на что, 13, 620 руб. – мало, а государство пенсию не пересчитывает. Алексей Кудрин заявил, что суверенный запас страны не вечный, а население России ощутимо стареет.