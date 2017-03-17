Индексация пенсий: страховая пенсия будет проиндексирована в апреле

Инфляция и постоянный рост цен предполагают рост пенсий, потому все страховые пенсии будут пересчитаны в апреле этого года. Вырастут они на 0,4%, но это будет гарантировано – пообещал минтруда Максим Топилин. Он подчеркнул, что пенсии выросли в феврале 2017 года, но не на 5,8%, как это было запланировано, а на 5,4%. Эту досадную оплошность надо исправить.

Пенсионеры жалуются: стоит ли разговоров эти несчастные 52 рубля, из-за которых министры спорят? «Дополнительная индексация» звучит, конечно, впечатляюще, но когда узнаешь, о каком проценте идет речь и о какой «огромной сумме» — становится невесело. Другой дело, что министерство труда пообещало именно 5,8%, потому можно сказать, что в этом году индексация больше инфляции. К тому же в РФ становится все больше людей пенсионного возраста, государство превращается в страну со стареющим населением, которое не воспроизводится, и в этом году лишние 52 рубля ждут 30 млн. пенсионеров. Откуда-то нужно взять сумму, которая уже подсчитана – 14-15 млрд. рублей.

Хорошо, конечно, когда инфляция немного меньше, чем боялись и планировали в 2016 году, но люди ждут своих денег. Потому Министерство труда спорит с министрами финансов. Топилин уверен: неправильно старикам, которых не содержат дети, и которых не возьмут уже на работу, не пересчитывать пенсии. Одноразовая выплата не отменяет индексации, даже если эта одноразовая выплата – 5 тысяч рублей. Любая прибавка не будет лишней, не надо называть сумму 52 рубля «смешной» — над деньгами в любом их виде грешно смеяться.