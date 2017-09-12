Ирма: стихийное бедствие отразится на ценах на нефть

Ураган «Ирма» — тот тип бедствия, которое отразится на мировой экономике: страны Европы будут подсчитывать ущерб в заморских землях, а в Америке обвалится нефть. «Ирма» вывела из эксплуатации нефтяные скважины, нефтеперерабатывающие заводы, они будут введены в строй, но поэтапно и не скоро. На 27% нефтепереработки Америки так или иначе отразился ураган.

Экономисты всего мира пытаются проследить влияние ураганов вроде «Ирмы» на экономику в целом и торговлю нефтью. «Природные драйверы» влияют на нефтедобычу не меньше, чем революции и экономические кризисы. Американская нефть подешевеет в связи с тем, что основные ее потребители вернутся к работе теперь очень нескоро – из-за урагана «Ирма» государства было вынуждены приостановить и добычу нефти, и те заводы, которые постоянно требуют «черное золото» в качестве топлива. Одна только Флорида отключила ради безопасности людей две электростанции, без света остались 3 миллиона домовладений, заработают реакторы АЭС не сразу и тонны нефти требовать начнут тоже не в ближайшем будущем. Даже нефтяные спекулянты не знают, чего ждать от торгов нефтью и к какому сценарию готовиться.

Аналитики Америки считают, что помимо нефти в США пострадало фермерство, а члены ОПЕК+ уверены, что после «Ирмы», «Хосе», «Кати» и «Харви» и договоренностей по сокращению скважин не нужно. «Ирма», в отличие от «Харви», вполне способна сломать и повалить наземь нефтяную вышку, в то время как ураган «Харви» мог только приостановить на время шквала производство нефти. Также во Флориде незадолго до прихода «Ирмы» подорожал апельсиновый сок: фермеры штата не надеялись уберечь апельсиновые деревья.

По последним данным, после Флориды «Ирма» выдохлась и превратилась сперва в тропический шторм, а потом – в «тропическую депрессию». А нефтяные торги вчера начались нервозно: цены прыгали в диапазоне 53,1-53,7 долларов за баррель. Никто не знает, чего ждать от ураганов «Катя» и «Хосе», а марка «Брент» старается держаться в районе цены 54 доллара за баррель.