Как работает «Почта России» в новогодние праздники 2017: каникул у почты не будет

Каникул у «Почты России» не будет, — пишет «Российская газета». Почтальоны на каникулах будут ударно трудиться, позволив себе только сокращенный день 6 января перед Рождеством. Каждый день через логистический центр во Внуково обрабатывает около 1,5 млн. писем и посылок, их должны разнести по адресам почтальоны. Тем более, каждый почтальон желает стать «Работником года», сместив Жану Зуйкову, Константина Дробинко и Любовь Ефимову.

Мнение о «Почте России» у населения не всегда и не везде высокое, и поэтому дирекция организации всячески стремится повысить имидж государственной почты. Два самолета развозят почту с ноября этого года, чтобы не было жалоб, будто посылка шла слишком медленно. В ведомстве числятся магистральные судна Ту-204. «Почта России» выбирает компанию, которая будет осуществлять перевозки. Модернизация коснулась и почтовых отделений сельской местности: молодежь осваивает компьютеры помимо своих прямых обязанностей по доставке почты. «Почта России» будет работать в праздники и в те дни, когда другие важные государственные структуры отдыхают – 3,4,5,6 и 8 января, в то время как ЗАГС – только 3 и 6 января, а ГИБДД примет заявление о порче имущества только 3 и 5 января. Документами вообще заниматься не будет никто до конца каникул.

«Почта России» не считает, что к ней как-то относиться известный мем с ленивцем: «Мы научим вам терпению». Пока у организации не все получается — еще не все процессы автоматизированы, не все сельские отделения получили компьютеры, а «работнички» не всегда аккуратны с посылками и письмами. Однако сайт Почты России дает понять, что организация готова меняться и не хочет утечки клиентуры в частную почту. Почтальоны на дом готовы доставить посылку всего за 100 рублей, чтоб показать отличный сервис и своевременность доставки.