Карта «Мир» для бюджетников не угрожает банковской конкуренции

Законодательство обязало все банки обслуживать карту «Мир» для бюджетников, но не всем банкам это нравится. Антимонопольная служба ФАС тоже выступила против этой инициативы – единая для всех банков карта может повлиять на конкуренцию банков. Но ЦРБ опровергает это утверждение – требование затрагивает только бюджетные выплаты, в первую очередь пенсии и социальную помощь.

Во всем, что касается социального сектора и бюджетников, конкуренции между банками не может быть. Лицо, получающее социальную помощь, само выбирает банк и вид начисления – наличный или безналичный расчет. До 1 апреля этого года все банки РФ должны создать условия для приема единой карты «Мир», а обеспечить карточками всех, кто числится на бюджете, необходимо до 1 января 2018 года. Не все банки готовы рассказать, сколько карточек они уже выдали, но перевод на систему «Мир» идет полным ходом, и в интересах банков поскорее привязать социальные выплаты к картам. 1 января 2018 г. международные карточки не будут обслуживать выплату пенсий и пособий.

Платежная система встретила сопротивление со стороны банков, и это – нормальное явление. Бюджетникам запретят привязывать другие средства к карте «Мир», тем самым нарушая права граждан, по мнению ФАС. Нельзя сказать, что банки саботировали национальную систему, но непонимание с их стороны наблюдается. Зарплаты люди получают на карты международных систем. На то, чтоб забрать у них «международные» и выдать «Мир», нужны деньги и время. А банки с этим связываться не хотят. Даже претензия, что с «Миром» заграницей не погуляешь, необоснованна. Карта обслуживается внутри РФ как «Мир», а в других странах – как Master Card.