Курс биткоина обвалился из-за ситуации на торгах в Китае

Курс биткоина обвалился из-за ситуации на торгах криптовалют в Китае – одна из бирж, BTCChina, 14 сентября прекратила свое существование – не регистрирует новых игроков и не проводит торги. Китай был до определенного времени важным игроком на рынке альтернативных валют, пока правительство не запретило операции внутри страны. Международных операций запрет не касается.

В Китае ведущая биржа криптовалют BTCChina прекратила свое существование, ее ликвидация обвалила курс биткоина на 12%. Не все страны хотят, чтобы граждане пользовались какой-то альтернативной валютой помимо национальной, и Китай не стал исключением. С оглядкой на Россию, не признавшую биткоин, Китай запретил ICO и эту альтернативную валюту на своей территории, а любой запрет биткоиновых торгов влечет за собою обвал валюты. Теперь за криптовалюту нельзя получить больше 3600$, и это, по словам специалистов, не предел. Скоро за одну единицу криптовалюты нельзя будет получить больше 3000 долларов.

Китай предвзято относится к альтернативным деньгам: он тщательно проверяет все организации, которые принимали платежи биткоинами, продавали и покупали за них, а операции по ICO признали нелегальными. Регулятор Китая намерен проверить не только организации, но и физических лиц, которые зарегистрировались на бирже BTCChina. Власти объявили биткоины очередной финансовой пирамидой и мошеннической схемой, а борьбу с маркетинговыми новообразованиями страна начала летом этого года.