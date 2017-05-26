Курс биткоина снова достиг своего максимума, перешагнув отметку в 2 750 долларов, Центробанк выдвинул предложение придать ему статус цифрового товара на территории РФ, с применением по отношению к криптовалюте соответствующих норм законов, касающихся налогообложения, отчетности и контроля.

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Центробанка РФ, заявила, что криптовалюта должна считаться на территории РФ цифровым товаром. Такая информация появилась на РИА “Новости”. По ее словам, еще два месяца назад с подобной инициативой Центральный банк России обратился к профильным ведомствам — Минэкономразвитию, Минфину и силовым структурам.

Биткоин продолжает укреплять свои позиции, недавно его курс достиг 2 700 долларов, и Центробанк все больше и больше понимает, что должен держать на контроле эту сферу на территории России. Поэтому к операциям с биткоинами должны применяться законодательные нормы, касающиеся налогообложения и отчетности. Инициативу ЦБ РФ, министерства поддержали, о чем О. Скоробогатова сообщила на заседании рабочей группы в Госдуме, дополнительно сообщив, что примерно через месяц на рассмотрение депутатов будут представлены соответствующие законопроекты.

Напомним, что ранее чиновники неоднократно выступали против виртуализации любой валюты, так как есть опасения, что с ее помощью будет спонсироваться терроризм и отмываться нелегальные доходы. Сначала Минфин занимался разработкой законопроекта о введении уголовной ответственности за использование биткоинов, но теперь было принято решение просто о введении криптовалюты под жесткий контроль государства.