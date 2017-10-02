Курс биткоина: Южная Корея запретила ICO в стране

В список государств, в которых нельзя осуществлять сбор средств по криптовалюте, попала Южная Корея. ЦБ Китая и комиссия по финансовым услугам запретила размещение токенов в стране 4 сентября, и именно в этот день курс биткоина упал на 3,5%. После запрета ICO в Южной Корее курс биткоина упал почти на 2%, до $4108,9, но уже успел восстановиться до отметки $4415,75.



Специалисты уверены, что Южная Корея – не последняя страна, которая у себя на территории запретит продажу токенов. Россия и Китай тоже не признали альтернативные деньги в битах. Пока таких стран мало – их политика будет влиять на курс криптовалют, при чем очень ощутимо, но вскоре рынок биткоина приспособится к новым реалиям. Страны, торгующие криптовалютами, заберут освободившийся рынок себе: Японии достанется 60% общего объема криптовалют, освободившегося после закрытия рынков в странах Азии. Закат криптовалют как явления предусматривается аналитиками, но не утверждается. На сегодня биткоин оправился от масштабного падения из-за Южной Кореи и стоит 4415,75 доллара за единицу.

Южная Корея, по мнению специалистов, могла взять пример с Китая в критике валют не из Нацбанка. А Китай мог оглядываться на Россию. Страны Восточной Азии устроили биткоину самый настоящий черный сентябрь – альтернативная валюта обрушивается каждый раз, когда одна из стран мира решает ее запретить. Некоторые страны пока не решаются на что-то конкретное в плане криптовалют, просто нерешительно предупреждают, что это опасно, несет в себе риски и незаконно на фоне существования нацвалюты. Существует мнение, что альтернативной валютой вместо утвержденных ЦБ денег пользуются только торговцы живым товаром и наркодилеры.