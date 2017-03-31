Курс доллара на сегодня: ЦБ установил курс в 56,38 рублей за доллар

На сегодняшний день наблюдается подорожание доллара США относительно других мировых валют. Это происходит по причине отыгрывания инвесторами в США показателей ВВП. Такие выводы можно сделать по данными торговой сессии.

На сегодняшний день ЦБ РФ установил курс в 56,38 рублей за доллар. Необходимо отметить, что данный уровень курса можно увидеть впервые за несколько лет. Подобный курс наблюдался летом два года назад.

С начала текущего года на рынок ОФЗ в большом объеме продолжает поступать иностранная валюта. Это происходит в России по причине приемлемой разницы ставок, а также снижающейся инфляции. Ситуация, которая сложилась за последнюю неделю, назвали спекуляцией. Чем больше укрепляется российская валюта, тем больше появляется игроков, которые хотят сыграть на этом процессе. Большинство скупают валюту РФ, а продают единицы. По этой причине рубль укрепляют. Один из российских экспертов считает, что на сегодняшний день, исходя из цен на нефть, курс рубля к доллару должен иметь максимальную отметку в 55 рублей.

Ранее Антон Силуанов, который является политическим деятелем РФ, назвал курс рубля переоцененным. Несмотря на то, что на других рынках валют сейчас отмечается напряженность, РФ продолжает привлекать все больше иностранных инвестором.

Напомним, недавно Минторгом США была опубликована информация, которая указывает на улучшение ВВП Америки за последний квартал. Этот показатель превысил ожидаемую отметку в 2%, и составил 2,1%.