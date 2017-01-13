Курс доллара на сегодня: как праздники и нефтяные договоренности повлияли на доллар

Праздники и «нефтяные договоренности» повлияли на доллар и рубль позитивно – пишет канал RT русском. Два года доллар не опускался ниже отметки 60 руб. за долл., и наконец это свершилось – 59,97 руб. за доллар. Прогнозы экономисты строить боятся – тут могли повлиять факторы, не связанные с экономикой вроде праздников и победы на выборах в США Трампа, а так же вступило в силу ограничение нефтедобычи. Но эйфории преждевременно не должно быть, считает профессор международных финансов МГИМО Валентин Катасанов. Это еще не выход из кризиса.

Русское экономическое общество уверено, что в 2017 году выиграть на девальвации рубля ни у кого не получится, ее не будет, рубль не «упал» до отметки 100 рублей за 1$, и спекулянты ищут новый «источник дохода». Экономические санкции со стороны США и Европы по сей день имеют места, Трамп пока не может отменить «наследие Обамы», а в Украине по-прежнему конфликт на Донбассе, в котором винят Россию и за который ее же «наказывают». Важно, чтоб приток каптала в Россию продолжался, чтоб страна училась торговать чем-то помимо нефти, и чтоб укрепление рубля все меньше завесило от цены на нефтебарелли.

Другой независимый экономический эксперт, Антон Шабанов, призывает россиян не верить в новогоднее чудо – на праздники рубль часто укрепляется. Начинать потреблять, брать кредиты и ипотеки пока рано. Пройдет время, и курс рубля установится на отметке 66 рублей за доллар, а колебания будут в пределах пяти рублей. Праздники закончились, на биржах будет наблюдаться торговая активность, которая укрепит доллар, а не рубль. На сегодня рубль укрепился к доллару на 17-20% больше, чем в прошлом году.