Курс доллара по состоянию на 7 сентября будет равен 57,3387 рубля

Курс доллара будет равен 57,3387 рубля по состоянию на завтра, седьмого сентября. Такое решение было принято Центральным банком России. Курс евро на ту же дату составит 68,4165 рубля. На торгах московской биржи курсы иностранных валют также снизились, доллар продавался на три копейки ниже.

Главный банк России определился с котировкой доллара по состоянию на седьмое сентября этого года. Валюту США можно будет приобрести за 57,3387 российских рубля. Евро на ту же дату будет стоить 68,4165 рубля. На московской бирже наблюдается снижение долларового курса на три копейки, а курс евро на тех же биржевых торгах был также меньше — на 4 копейки.

В сравнении с сегодняшней датой (шестое сентября) и официальными курсами валют, заданными финансовым регулятором, сделки по покупке-продаже доллара совершались по меньшей цене — на тридцать семь копеек (расчет на один доллар). А реализация евро, наоборот, протекала по большей стоимости — на 23, 8 копеек.

Что касается цен на нефть, то впервые за три месяца они возросли до пятидесяти четырех долларов. Поспособствовал этому ураган “Ирма” и тропический шторм “Катя”, который формируется сейчас в районе Мексиканского залива. Побережье США не успело оправиться от бушевавшего здесь на днях “Харви”, как поступил сигнал от метеорологов готовиться к новому ненастью. Из-за этого возникли перебои в коммерческих операциях, связанных с нефтеперевозкой. Надвигающаяся стихия может еще более усугубить положение в этой области.