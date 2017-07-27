Курс доллара стал снижаться после того, как ФРС Америки объявила о сохранении основной процентной ставки. По состоянию на двадцать шестое июля, долларовый индекс по отношению к валютам главных американских торговых партнеров (шесть стран) упал на 0,35% или 93,7 пунктов.

После того, как американская Федеральная резервная система постановила сохранить основную процентную ставку, доллар начал терять свои позиции по отношению к корзине валют 6-и стран, являющихся главными партнерами Америки. По состоянию на вчерашний вечер (21:23 по Москве), долларовый индекс упал на 93, 7 пунктов или на 0,35%. Причем до того, как ФРС приняла свое решение, доллар поднимался на 94,8 пунктов или на 0,13%.

Что касается евро, то его курс по отношению к доллару достигал 1,1704 доллара при старте с 1,1646 долларов до того, как американский регулятор вынес решение о сохранении процентной ставки. Долларовый курс по отношению к японской иене снижался с 111,89 до 111,44 иены. Но после постановления ФРС доллар стал набирать обороты и подорожал по отношению к японской валюте до значения 112,08 за иену.

Напомним, что на открытом заседании американской Федеральной резервной системы по состоянию на июль месяц была принята резолюция о сохранении основной процентной ставки в размере 1-1,25% годовых. До этого ФРС 2 раза повышала процентную ставку — в марте (0,75%-1%) и в июне (1-1,25%). В прошедшие годы такое повышение было более медленным. Минимальная процентная ставка наблюдалась в 2008 году, когда она достигла значения 0-0,25%.