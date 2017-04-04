Лукашенко и Путин смогли договориться о ценах на газ

По словам Александра Лукашенко, все разногласия насчет цен за газ будут урегулированы в ближайшие десять дней. Об этом он заявил журналистам после состоявшейся встречи с российским лидером.

Путин добавил, что ему удалось составить схему, согласно которой удастся сохранить общий подход к делу, сблизившись при этом к цене за газ, устраивающей обе стороны. В ходе переговоров лидеры государств смогли найти возможности для взаимных уступок.

Более того, сторонам удалось договориться о планах сотрудничества, по которым они будут работать в ближайшие три года. Теперь спор, начавшийся еще в 2016 году, можно считать полностью урегулированным.