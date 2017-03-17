Материнский капитал: на что можно тратить помощь на второго ребенка

«Материнский капитал» — «подъемные» для семьи со вторым ребенком, разрешено тратить далеко не на все. Можно только отложить на образование этому ребенку, купить дом или квартиру, расширить уже имеющееся жилье, погасить взятую ипотеку и при необходимости лечить первого ребенка. Но теперь Госдума снова пытается разрешить на эти деньги купить машину.

Несколько раз парламентарии пытались отнести покупку машины в нужные расходы и разрешить этими деньгами покрывать автокредит. Но несколько раз законопроект был отклонен: ребенок не должен страдать от инфантильной мечты родителей иметь машину. Документ уже подготовлен «Справедливой Россией», ЛДПР и КПРФ, но пока не принят. Разрешение купить не престижную машину, а просто «колеса» для хозяйственных нужд могут дать, но не всем. В автотранспорте каждый лень нуждаются многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Купить они смогут не иномарку, а продукт отечественного производства, а продать «кормилицу» можно будет спустя три года, и не раньше.

Первые годы существования «материнского капитала» молодые родители тратили на вещи, не нужные новорожденному, потому государство и ввело такой ряд оговорок. К ограничениям уже привыкли мамочки России, и соцопрос, проведенный в Архангельской области, помогает судить о настроениях россиян. 85% потратят деньги на жилье, а как именно и в какой форме – уточняется отдельно, но больше всего респондентов не хотят брать ипотеку. Они хотят достать деньги и выложить их хозяевам квартиры. 12% вложат деньги в учебу. О машине никто не ведет речь, по крайней мере, пока.