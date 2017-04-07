Министр экономического развития России считает, что сейчас самое лучшее время для обмена валюты

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что сейчас наступил самый подходящий момент для того, чтобы выгодно обменять валюту. Об этом он рассказал журналистам на своей пресс-конференции.

Вчера министерство предоставило свой прогноз на несколько лет. Согласно нему средний курса доллара на 2017 год был понижен с 67 до 64 рублей, а его максимальная стоимость может составить 68 рублей, но только к концу текущего года.

Что касается среднего курса доллара на следующий год, то стоимость валюты может составить почти 70 рублей.При этом министерство заявляет о сохранении такого же уровня цен на нефть. Поэтому Максим отметил, что нынешний временной период подходит самым лучшим образом для обмена валюты.