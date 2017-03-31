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Россия и Белоруссия не смогли урегулировать вопрос насчет газового долга Белоруссии. Минск еще не готов начать погашать задолженность в размере 700 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил российский министр энергетики.

Москва и Минск не смогли договориться о выплате долга за газ
Фото: regnum.ru

Сегодня подошли к концу переговоры между двумя странами, которое обсудили свои позиции на этот счет, сверив еще раз обстоятельства сложившейся ситуации. Однако сторонам не удалось прийти к окончательно решению по урегулированию нефте-газового вопроса.

По словам нашего министра энергетики, стороны не смогли прийти к общему решению из-за того, что Минск еще не готов начать выплачивать свои газовые долги. Однако переговоры сторон продолжаются, так как Россия рассчитывает на то, что белорусская сторона будет более конструктивной чем сейчас.

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