МВФ представил данные проведенного анализа, в котором исследовались возможности роста экономики Украины. По данным отчета, при благоприятном развитии и искоренении коррупции, только к 2040 году экономика страны может «догнать» экономику Европы.

Аналитики и эксперты МВФ озвучили, что уровень взяточничества на Украине очень высокий и именно он приводит к плачевному состоянию экономики. По их исследованиям, если количество взяток не уменьшиться в стране, то в 2040 году уровень ВВП будет на том же уровне, что и сейчас, то есть составлять около 30% от среднего ВВП в Европейском Союзе.

Если же власть сможет побороть «продажность» чиновников, то к 2040 у государства есть все шансы приблизиться к показателям ЕС, хотя и не на все 100%. В отчете сказано, что если же коррупция в ближайшие годы снизиться до уровня европейских стран, то в 2040 уровень ВВП будет равен 50 % от уровня ВВП в Европе.

Напомним, что ранее МФВ одобрил очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов для Украины.