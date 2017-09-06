Налог на добавленный доход коснется российской нефтедобычи

Налог на добавленный доход, который обязательно будет введен в России, коснется энергетиков, нефтедобытчиков и всех, кто имеет отношение к черному золоту. Новый налог предполагает, что его будут изымать не с объема добытой нефти, а с той суммы, за которую эта нефть будет продана. Новую систему пробуют на тех скважинах, которые были найдены и разработаны недавно.

Правительство России в начале следующего года введет новый налог, но к простым россиянам он не будет иметь отношения. На новый принцип налогообложения перейдут те предприятия, которые имеют отношение к нефти, топливу, разработке скважин. НДД будет изыматься с суммы продажи нефти и при этом не будет учитываться потраченное на транспортировку топлива и его добычу. Внесенная поправка будет опробована на новых скважинах, которые были найдены и разработаны недавно, и чья нефтедобыча – не больше 15 миллионов тонн.

Основная задача НДД – помочь начинающим нерентабельным предприятиям войти в бизнес и быстрее встать на ноги. Поправка является своего рода льготой для новичков в сфере нефтедобычи.

Россия рассчитывает, что в 2018 году баррель ее нефти будет стоить $45-55, так что НДД нужно будет вычислять исходя из этой суммы. А чтобы на отечественную нефть не падали цены, сделка ОПЕК+ будет продлена, но только на 2018 год.