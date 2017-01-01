Налог на Google: зарубежные компании будут платить НДС

В наступившем году в РФ ожидается смена условий для зарубежных, отечественных компаний. Так, западные игроки будут вынуждены платить НДС. Об этом передает сайт «Forbes».

НДС будет облагаться продажа программ, игр, электронной литературы, аудио, картинок, рекламных услуг. Сообщается, что под новый закон попадают услуги направленные на размещение, приобретение различных товаров, предоставление виртуальных торговых площадок, доменов, администрирование сайтов. Создание данного закона можно объяснить тем, что страна планирует сравнять условия всем компаниям, работающим в РФ.

Необходимо уточнить, что ранее для заграничных компаний предлагали льготы. Очень часто фирмы из РФ пользовались этим и принимали решение регистрироваться в другой юрисдикции. После злоупотребления условиями, законодатель решил уравнять всем права. Ожидается, что заграничные фирмы в наступившем году будут регистрироваться в ФНС, сдавать отчетность в налоговую, платить налоги. Необходимо отметить, что пока неизвестно как это все будет происходить на практике, осуществляться контролирование. Предполагается, что к компаниям, игнорирующим закон, возможно, будут предприниматься различные жесткие действия. К примеру, блокировка сайта, деятельности в РФ. Данные меры будут направленны на крупные фирмы, с мелкими разработчиками будет сложнее.