Налог на грибы и ягоды в России не будет вводиться

Недавно в интернете появилась информация, что власти РФ планирую ввести налог на ягоды и грибы. Указывались даже расценки. Об этом передает одно из российских изданий.

Исходя из информации некоторых изданий, утверждалось, что за сезон грибник вынужден будет заплатить до 6000 руб. Жители России сразу восприняли данную идею негативно. Несмотря на эту информацию, в Минсельхозе заявили, что никакие подобные налоги не рассматриваются.

«Министерство никогда не выдвигало и не поддерживало инициативы по введению налогов для грибников и собирателей ягод», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Данную инициативу журналисты приписали Александру Ткачеву, который является министром РФ. По их словам, мужчина подобное огласил в декабре прошлого года. Но как стало известно, министр говорил не о гражданах страны, а о предпринимателях. Если быть точнее, Ткаченко не говорил о налогах, а лишь о том, что малый бизнес в большем объеме стал поставлять грибы.

«Жители некоторых регионов РФ кормятся из леса, это является для них основным источником. Они никогда не будут покупать лицензию, платить налог, так как не имеют наличных. Там у них действует натуральный обмен между населенными пунктами. Люди не перестанут ходить в лес», — рассказал эксперт о перспективе ввода налога.