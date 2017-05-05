Нефть марки Brent стала дешевле. Ее стоимость упала до $46,8 за баррель, впервые достигнув такой отметки с ноября прошлого года. Падение мировых цен на нефть объясняются опасением участников рынка сохранять огромный переизбыток нефти ввиду роста ее добычи в США.

По сообщению РИА “Новости”, впервые с осени прошлого года стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $47. Сейчас цена июльских фьючерсов на “черное золото” из Северного моря упала на 3,1%, что составляет $46,8 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI понизилась на 2,7%, что составило $44,2 за баррель.

Во всем мире цены на “черное золото” продолжают снижаться, так как участники рынка не желают снижать переизбыток предложения нефти ввиду роста ее добычи в США. Министерство энергетики США на текущей неделе объявило о снижении коммерческих запасов нефти в Америке за неделю (до 28 апреля) на 0,9 млн. баррелей или 0,2% (сюда не входит стратегический запас). При этом все аналитики ожидали еще большего снижения на 0,4%. В целом, в США добыча “черного золота” за неделю увеличилась на 0,3% или 28 тысяч баррелей в сутки, что составляет 9,2 млн. баррелей в сутки.

Представители мирового нефтяного рынка готовится к встрече комитета ОПЕК, который приедет в Вену 24 мая этого года. Все участники предстоящей встречи должны подготовить к этой дате свои тезисы, касающиеся продления соглашения о добыче нефти. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующий день, 25 мая, когда будут опрошены представители всех стран. Представители стран также хотят услышать позицию ОПЕК по продолжению сокращения добычи нефти до тех пор пока это выгодно участникам рынка.