Новости «Татфондбанка»: крушение «Татфондбанка» докатилось до Новосибирска

Крушение «Татфондбанка» докатилось до Новосибирска, но у бизнесменов совсем иная ситуация. Счета жителей Сибири и организаций заморозили, люди не могут снять свои деньги, расплатиться карточками, забрать вклад на руки. Деньги «частников» не доходят ни до налоговой, ни до клиентов, перечислять квартплату через этот банк тоже не стоит.

Новосибирцы в панике, они не знают что делать, но в отличие от татарстанцев эта паника выражается в том, что они всем задают вопросы без ответов. Но на официальном сайте значится: вкладчикам очень повезло, а вот юридическим лицам придется очень туго до 15 марта. Людям, доверившим свои деньги «Татфондбанку», все компенсируют. Сайт располагает делением вкладчиков по банкам, нужно лишь найти свою фамилию в порядке алфавита. Предпринимателям сложнее – созданы группы для работы с ними, но основные офисы находятся в Казани, столице Татарстана. Ранее значилось, что налоговая поймет отсрочку до 15 марта, но как быть людям, не получившим зарплаты на Новый Год? О злоключениях бизнесменов из Новосибирска писала газета «Вести».

«Комсомольская правда пишет»: татарстанцам и жителям Сибири с первого дня было все равно, докапитализируют банк или нет, спасет «Татфондбанк» санация или оставит его банкротом. Сейчас им все равно, что решится к 15 марта. Не все равно власти республики, которые ищут деньги, договариваются о докапитализаци, договариваются с крупными организациями-вкладчиками и все еще надеются на санацию.