Новые купюры 200 и 2000 рублей: на банкнотах изобразят Владивосток и Севастополь

ЦБР уже определился с внешним видом промежуточного номинала в 200 и 200 рублей. После конкурса в несколько этапов были выбраны победители. На купюре в 200 рублей изобразят памятник русско-турецкой войне в Севастополе и самый красивый вид Херсонеса Таврического. На купюре 2000 рублей появится мост через пролив Босфор и космодром.

Все лето и осень прошлого года самые красивые символы России выбирали россияне путем голосования. Было представлено 1113 объекта, из которых победили только четыре. Три миллиона человека старались выгодно представить красоты своего города, а когда у них не получалось – голосовали за любимые города, которые дороги. Экономисты до сих спор спорят, нужен ли промежуточный денежный знак между 1 и 5, упростит ли это расчеты наличкой, а россияне признают – купюры получились красивые. В последний раз ЦБР выпускал новые номиналы в 2009-ом – появились 10 рублей одной монетой.

У многих городов не было шансов победить Севастополь и Приморье – поводом поместить на купюру в 2000 рублей именно этот город стала песня «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко «Владивосток-2000». А возвращению Крыма в состав России ее граждане настолько рады, что хотят его видеть на всех купюрах. Не выиграли конкурс памятники «Родина-мать зовет!» в Волгограде, крепость Нарын-кала в Дербенте, музей под отрытым небом «Кижи» и Байкал. Ни один кремль, храм или монастырь тоже не попал на купюру, хотя их в России предостаточно.