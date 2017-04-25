Уже с 26 апреля начнется продажа государственных ценных бумаг для населения, прибыльность которых по информации правительства, будет значительно выше, чем прибыль по депозитным счетам населения. Облигации население может приобрести в финансовых учреждениях государства.

Еще зимой правительство России заявило о желании выпустить облигации федерального займа, которые будут проданы населению. Намеченные планы реализованы в действительность и уже с 26 апреля в Сбербанке и ВТБ банке физические лица смогут приобрести такие ценные бумаги, гарантом по которым будет выступать государство.

Правительство заявляет о доходности облигаций, доходность по которым уже будет выплачена населению в 2020 году. Процентная ставка по облигациям в среднем составит от 8 до 10 процентов годовых.

Установлена минимальная сумма средств, которые могут быть вложены в приобретение ценных бумаг – 30 тыс.рублей.