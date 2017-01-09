Пенсии в 2017 году последние новости: будет ли повышаться пенсия пенсионерам

В 2017 году пенсии не работающим и военным пенсионерам будут расти, немного, но стабильно – 5,8%. Случится это 1 февраля 2017 года, и пенсия вырастет на реальный процент инфляции. Об этом сообщает «Российская Газета». «Пенсионный балл» станет больше на 4 рубля – 78,6 рублей. На 5,8% вырастут не только пенсии, но и все выплаты, которые получают государственные льготники.

Средний размер социальной пенсии в этом году будет составлять 8,8 тыс. рублей, по инвалидности и для «инвалидов с детства» — 13,3 тыс. рублей, но это касается только инвалидности первой группы. Для тех, кто ушел с работы по старости, имея возможность не работать, пенсия будет составлять 13, 657 тысяч. Пенсии работающим пенсионерам пересчитываться тоже будут, но по сравнению с индексацией пенсий тех, кто ушел на покой, это – копейки. Им добавят 235 рублей и три пенсионных балла. Государству будет о ком заботиться в этом году – на пенсию выходят 600 тыс. человек, у которых есть страховой стаж восемь лет и как минимум — 11, 4 пенсионных баллов. «Новозыбковские новости» рассказывают о том, кто попадает под нововведения об индексации, и какие сюрпризы готовит государство.

Помимо индексации, пенсионеров ждет единоразовая выплата в 5000 рублей уже в этом месяце по состоянию на 31 декабря 2016 года. Для этого даже не надо обращаться в ПФ России – у них есть расчетные ведомости тех, кто постоянно проживает в РФ. Если пенсионер получает пенсию по двум «линиям», то выплату от ПФ он получает.