Пластиковые деньги: ЦБР будет выпускать деньги с пластиковой пропиткой

ЦБ РФ заявил, что будет выпускать купюры номиналом 200 рублей с пластиковой пропиткой – это сделает их более долговечными. Также пластик поможет увековечить ту купюру, которая будет выпущена на «ЧМ-2018». Однако, у этого нововведения есть свой минус – уничтожить их может только огонь.

Купюры с пластиковой пропиткой – опыт, который РФ хочет перенять у других стран. Бумаге намного быстрее приходит «конец», чем пластику, потому ЦБР сообщил, что новые 200 рублей будут долговечнее, красивее и даже приятнее на ощупь. Единственный минус таких денег – утилизировать их можно будет только сжигая, а бумага с пластиком очень вредят экологии, когда горят. Зато на создание банкнот будет уходить меньше хлопка, а пока любая банкнота состоит на 100% из волокон растительного происхождения.

Некоторые государства перешли на полностью пластиковые деньги – их подделать гораздо сложнее, а другие страны только частично пропитывают пластиком бумагу, и РФ будет брать пример с них.

Австралия еще в 1980 году пришла к тому, что деньги лучше всего покрывать чем-то вроде защитной пленки от повреждений, а сейчас австралийский доллар пластиковый. К тому же пластиковая банкнота не такая энергозатратная, как хлопковая – на нее уходит на 30% меньше ресурсов. Если пластиковая купюра окажется немного дороже, чем из природного волокна, то она очень быстро самоокупится своей долговечностью. Деньги с пластиком нельзя порвать, помять, перепутав с бумажкой, очень проблематично сжечь и они намного меньше пачкаются в чужих руках.