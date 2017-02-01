Повышение пенсии в 2017 году: с 1 февраля официально индексируются пенсии и социальные выплаты в России

Российские пенсии официально повышаются с сегодняшнего дня, первого февраля. Повышение получат все официально оформленные пенсионеры за исключением работающих. Однако даже работающие пенсионеры сохраняют право на индексацию в случае, если гражданин решить окончательно уйти с работы.

В Правительстве в прошлом году обещали выровнять индексацию до уровня инфляции. Действительно, первого февраля все социальные выплаты индексируются на процент, равный уровню инфляции 2016-го года, то есть на 5,4%. Таким образом, сегодня россияне официально получают повышение на этот процент, а средняя пенсия по России повысится на 700 рублей, и составит почти 14 тыс. руб.

Повышается и размер так называемого пенсионного балла – второй составляющей гражданской пенсии. Таким образом, в будущем россияне будут получать больше.

Однако не все так радужно, как может показаться. Недавно в ходе соц. опроса российские граждане назвали средний приемлемый размер пенсии на уровне 30 тыс. руб., то есть в два раза больше, чем они получают сейчас. В апреле Правительство поднимет пенсии второй раз, на этот раз совсем немного – на 0,4%, что все равно не позволит выровнять доходы граждан и цены. Корзина потребления среднестатистического пенсионера все равно дорожает быстрее.

В Минфине и ПФРФ уже не скрывают, что реальная прибыль граждан снижается с каждым годом. В ближайшие три года ожидается снижение реальной доходности на 4,5%, и это в лучшем случае.