Пенсионный фонд РФ решил, что работающим пенсионерам пособие стоит повысить, хоть и не намного: они вынуждены работать и делают это не от хорошей жизни. Теперь с 1 августа текущего года они будут получать на 235 рублей 70 копеек больше. Это три пенсионных бала.

Пенсионный фонд уточнил: работать пенсионер должен легально, работодатель за него должен исправно платить налоги, а пенсия должна быть назначена или по старости, или из-за инвалидности лица. Отчисления из их зарплаты должны идти в тот же ПФ, чтобы пенсию могли получать лица, которые не могут работать.

Корректировка обеспечения работающим пенсионерам проходит ежегодно с 2013 года. Начиналось все с 172 рублей, но цифры колебались из года в год. В прошлом году сумма доплаты составляла всего 150 рублей – меньше, чем в 2013-ом. Какое количество работающих людей в этом году получат прибавку к пенсии, пока неизвестно – нужно проверить, как они трудоустроены, легальны ли их заработки. За период 2015-2016 гг. количество таких лиц уменьшилось на миллион. В 2015 году августовской прибавке в 185 рублей радовались 12 миллионов, а в 2016 году только 11 миллионов получили «лишние» 150 рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что для стариков, которые вынуждены не радоваться старости, а работать, пора вводить индексацию. Член совета Федерации Елена Бибикова отметила, что честные налогоплательщики имеют право на поддержку со стороны государства и заслужили доплату. Нововведение не коснется лиц, которые на своей работе достаточно зарабатывают и не нуждаются. По всем вопросам об августовской корректировке стоит обращаться в ПФ напрямую, или, позвонив туда по телефону.