Повышение пенсий в 2017 году утверждено Правительством: пенсии повысят в два этапа на 5,8% годовых

Повышение пенсий в 2017 году утверждено официально. Индексация социальных выплат для российских пенсионеров пройдет по предварительно намеченной схеме. Уже в грядущем феврале пенсии пройдут первую из двух годовых индексаций.

Вчера, 23 января, в Правительстве таки окончательно утвердили размер годовой индексации в текущем году, а также определили примерный средний размер пенсий по стране. Как и ожидалось, рост пенсионных выплат пройдет в два этапа. Пенсионеров ждет февральская и апрельская индексация. При этом в апреле рост пенсий будет минимальным – всего около 0,4%. А вот в феврале граждане получат существенную прибавку – 5,4%.

По словам Ольги Голодец, в нынешнем году средний размер пенсии по стране составит уже 13,6 тысячи рублей. А всего процесс индексации пенсий коснется около 31,4 миллиона граждан.

Естественно, размер пенсии граждан будет отличаться в зависимости от региона, в котором человек проживает. А всего на проведение индексации правительство выделило целых 230 млрд. рублей.

Ранее глава Минтруда М. Топилин заявил, что в ближайшие три года пенсионеров ждет снижение реальных доходов. К слову, в 2016 году реальные доходы российских пенсионеров и без того снизились более чем на три процента.