Повышение пенсионного возраста: правительство не приняло окончательного решения о выходе на пенсию

Пенсионный возраст в России повысится, но происходить это будет постепенно. На данный момент решается, когда и как сообщить населению, что теперь на пенсию будут уходить не в 60, а в 65 лет мужчины и в 63 года – женщины. Решение еще не принято окончательно, поскольку Минтруда считает, что критический момент для подобного рода нововведений пока не настал.

Пока нельзя сказать, что решение о повышении возраста выхода на пенсию однозначно принято или не принято категорически. Оно обсуждаются, в правительстве взвешиваются все плюсы и минусы, СМИ раскрывают механизм повышения пенсионного возраста. Известно, что пенсионный возраст для мужчин и женщин уравнивать не будут, в случае, если его все-таки повысят, женщину будут уходить на отдых в 63 года, мужчины – на два года позже. Министерство труда подчеркивает, что это – вынужденный ход, на который страна может решиться в случае суровой необходимости. Россия – страна со стареющим населением, тех, о ком государство должно заботиться, становится с каждым годом все больше.

По мнению бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, повышать пенсионный возраст если и стоит, то в 2019-ом году, а эффект от этого постановления стоит ожидать только через 10-16 лет. И то решение кабинета министра не означает, что юбиляра 60-и лет от роду заставят работать еще пять лет. Кто захочет – задержится на работе до 61 года или на полгода, но большинство уйдет на пенсию, если есть на что жить. Новая группа пенсионеров уже нормально примет факт того, что работать надо еще пару лет. Это процесс долгий, приживется повышение возраста не сразу, но реши многие проблемы России.