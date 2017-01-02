Россиян обязали оплачивать новую жилищную услугу – общедомовые нужды

С нового года на россиян свалится новый жилищный налог – «общедомовые нужды», о значении которых жильцы пока мало понимают. Многие СМИ, включая и «Российскую газету», пытаются разъяснить народу, что подразумевает правительство. Тут же имеется ввиду, что подъезд – вроде как «общий дом» жильцов, в котором воруют лампочки, пишут на стенах, разбивают окна. Подвалы часто затапливает, на чердаках ночуют бездомные. И восполнять эти нужды будут жильцы дома.

Работники ЖКХ заявляют: ОДН платили и раньше, новая строка не появится, но это больше не проблема коммунальщиков, оплату отнесли к жилищным услугам. Подъезд, то и дело требующий ремонта, ресурсозатрат – это не газ, вода или свет, по счетчику его не оплатишь. Раньше деньги, которые уходили на электричество для лифов или воду для уборщиц подъездов «распределяли» между жильцами, а те не видели, за что платят так много. Теперь жильцы знают, на какую сумму они сжигают свет на лестницах за неделю и могут экономить даже на этом. Перерасходы будут покрывать управляющие компании, а не население, для жильцов будет создана максимальная прозрачность. Народ давно сам изъявил желание знать, во сколько обойдется чистый и теплый подъезд с работающими без перебоя лифтами, цветами и картинами.

«Российская газета» даже дает справку: счет россиян состоит из двух частей. Но на коммунальные услуги и рост тарифом ЖКХ на свет, тепло, воду и газ жильцы повлиять не могут. Им остается только сетовать на рост тарифов и хвататься за голову, читая новые и новые расценки. А на жилищные услуги, куда и перекинули «общедомовые нужды», они могут повлиять. Эти тарифы регулируют сами россияне в управляющей компании – кто-то сам помоет свою лестничную клетку, а другим проще нанять уборщицу.