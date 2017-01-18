Рост цен на автомобили в 2017 году составит минимум 10%

По предварительным оценкам экспертов авторынка автомобили в этом году могут подорожать на 10 – 15%. Объясняется это двумя основными причинами. Первая – по-прежнему слабый рубль. За последние два года цены на автомобили выросли на 44%, однако даже это не позволило автопроизводителям покрыть издержки, которые они понесли из-за падения курса национальной валюты. Также причиной повышения стоимости называют систему «ЭРА-ГЛОНАСС». По мнению некоторых автопроизводителей, ее внедрение на одной модели обойдется минимум в 6 миллионов рублей. А это не может не сказаться на конечной цене авто.

Уже известны конкретные цифры для некоторых марок. Так Renault Kaptur и Lada Largus Cross подорожают на 20 тыс. рублей. В связи с этим эксперты авторынка считают начало года лучшим временем для покупки нового авто. Дилеры пока не успели переписать ценники, а в кредитных и финансовых организациях еще действуют прошлогодние программы, которые сейчас стали максимально выгодными. Так, в «Сбербанк Лизинге» до конца зимы действует акция «Ваша зимняя сказка». Акция распространяется на шесть автомобилей: Ford Explorer, Volkswagen Touareg, Volvo XC-90, Nissan Terrano, Mercedes-Benz GLE-class и Lada X-ray, именно они зарекомендовали себя как надежный транспорт для русской зимы. Клиенты могут выбирать из двух моделей расчета: «Минимальный аванс» и «Минимальный платеж». «Минимальный аванс» позволяет взять машину в лизинг с предоплатой от 20% от ее стоимости. При выборе модели «Минимальный ежедневный платеж» новый автомобиль становится еще доступнее для клиента! Например, минимальный аванс на Ford Explorer при заключении договора лизинга на 3 года не превысит 860 тысяч рублей, а при использовании опции «Минимальный платеж» ежедневный взнос составит всего 1877 рублей. Или же минимальный аванс на Nissan Terrano при заключении договора лизинга на 3 года составит около 200 тысяч рублей, а «Минимальный платеж» позволит платить всего 522 рубля ежедневно.