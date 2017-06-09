Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил провести «чистку льготников» в стране и прекратить «социальный рай». Льготы теперь будут получать только те, кто действительно нуждается и может подтвердить свою нужду рядом справок.

До постановления главы государства в Туркменистане действительно царил «рай» во многих сферах жизни – бесплатными были бензин, коммунальные услуги, вода и газ. Но в начале года бесплатная вода стала по лимиту, а на газ велели установить счетчики и не жечь его понапрасну.

Некоторые СМИ писали год назад, что господину Бердымухамедову давно надоел «социальный рай», но он несколько раз менял решение. Противоречивые вещи слетали тогда с его уст. То он заявлял, что страна «встала на ноги», ее экономика развивается в сторону рыночных отношений, а «паразиты» только мешают, не оплачивая воду, свет и газ. А то вдруг выяснялось, что лидер государства считает Туркменистан настолько богатой страной, что ее бюджета хватит и на экономические проекты, и на льготы. Устроил «социальный рай» не Гурбангулы Бердымухамедов, а первый президент страны Сапармурат Ниязов еще в 90-х, и нынешний президент не хотел резко отменять чужую реформу. Но на сегодня «льготам практически на все» пришел конец.

При помощи «социального рая» Сапармурат Ниязов добился двух целей. Во-первых, народ его искренне полюбил – легко любить такого щедрого президента, и не важно, что он хочет стать и главой правительства, и главой нового парламента. Во-вторых, он не хотел в свой адрес критики Западных СМИ и упреков в том, что в стране нет демократии. Его «социальный рай» могли выставить «восточной деспотией». В конце 2006 года Ниязов умер, а новый президент назвал его реформу «неэффективной» и весь прошлый год постепенно сворачивал ее.