Представители Газпрома заявили о том, что транзит газа через Украину будет осуществляться и дальше в Европейские страны, но, уже, начиная, с 2020 года объемы транспортировки через украинскую территорию значительно сократятся, в том числе, и за счет новых газопроводов.

Договор между Украиной и Россией на осуществление транзита газа в Европейские государства подписан до конца 2019 года, после этого срока вопрос о сотрудничестве остается открытым.

На данный момент Россия строит два морских газопровода, которые будут проходить по дну Черного и Балтийского морей. Это позволит значительно сократить поставки транзита через украинское государство уже к концу 2019 года, когда объекты будут достроены.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что они не отказываются от сотрудничества с Украиной, и готовы рассмотреть вариант подписания нового договора о транзите российского газа после завершения действия текущего контракта.