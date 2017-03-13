«Спурт банк» - еще один банк Татарстана, ограничивший выдачу наличности

«Спурт банку» светит судьба «Татфондбанка»: там явно не все безоблачно, если на сегодня выдача денег ограничена. А народу Татарстана чем больше ограничивать выдачу – тем он больше надумывает себе всякое плохое, и около офисов «Спурт банка» растут очереди. Люди в растерянности, они хотят получить вложения назад.

«Не более 50 000» в сутки в одни руки» — таково стандартное предупреждение. Но о причинах такой ситуации в банке, который рискует стать банкротам, ничего не говорят. Зато говорят об «информационной атаке» со стороны прессы – СМИ якобы «топят» еще один банк, у которого не лучшие дни. «Спурт» — средний банк, берет деньги у населения, дает кредиты компаниям, компании развиваются, занимаются производством и приносят прибыль. Внешне все хорошо, но в марте этого года у «Татфондбанка» и «Интехбанка» изъяли лицензии. У «Спурта» невысокая ликвидность, всего 143 место в рейтингах «Интрфакс-ЦЭА», но от этого не банкротятся.

Правление банка заявляет: с 1992 года «Сурт» честно дает кредиты малому бизнесу и средним предприятиям, чтоб они могли разворачиваться и расширяться. У бизнеса не лучшие времена – на банке это отражается, но сейчас соцсети просто уничтожают, сея панику, кредитную организацию. Но доля «Банка реконструкции и развития» в «Сурте» — 28%, и эта кредитная организация обрушения не допустит. Пока что имеет место «вброс» — сознательная дезинформация населения: отправлено уже 4 тыс. сообщений.