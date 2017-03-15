«Спурт банк» последние новости: банк намерен снять ограничения по выдаче наличных

«Сурт банк» заявил, что дела в нем идут нормально и ограничения на выдачу наличных денег скоро будет сняты. Нужно потерпеть неделю и пережить информационную атаку в социальных сетях. Председатель правления заявила, что проблемы с ликвидностью все же имели место, но они решаемы, потому с 20 марта банк будет функционировать как обычно.

В санации банк, по словам госпожи Евгении Даутовой, не нуждается, а республика помогла правлению в дни информационной атаки. Пользуясь отголосками паники после обвала «Интехбанка» и «Татфондбанка», неизвестные запустили «вброс», что у «Спурта» дела плохи. В марте этого года ЦБ отказал «Спурт банку» в рефинансировании, однако банковские сообщества выразили доверие кредитной организации и помогли. Подобного не было в случае «Татфондбанка» и еще двух «рухнувших» банков – им на банковском рынке ничего не дали. Даутова не называет банки, которые быстро и без лишних просьб помогли, запрашиваемую сумму тоже не оглашает, но ее благодарности нет предела. До временной администрации дело не дошло, хотя напуганные тарастанцы требовали у касс свои кровные и выносили по 400 миллионов в день.

Информационная атака – повод обратиться в полицию, если для сплетен и слухов о банкротстве поводов нет. «Спурт банк» обеспечивает кредитами частный бизнес, потому банкротиться не собирается, но банкротство «АК Барса», «гиганта Татарстана» — «фейк» и клевета. «АК Барс» был банком-агентом, это богатый банк с высокой ликвидностью. Но хакеры не пожалели и его, заставив вкладчиков усомниться в своем выборе. Наказывать распространителей клеветы будут уголовно, об этом заявил представитель МВД Ильдар Сафиуллин.