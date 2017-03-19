«Спурт банк» последние новости: банк не проводит платежи компаний

Следом за ограничением выдачи наличных «Спурт банк» в Татарстане объявил о проблемах с платежами компаний. Кредитная организация их не проводит с 16 марта, разжигая в регионе панику, не меньшую, чем вокруг «Татфондбанка». Проходят только налоговые и зарплатные платеж, как объяснили журналистам работницы колл-центра.

С карточки на сегодня можно снять только около 30 тысяч, а то и меньше, хотя всю неделю снимали по 50 тысяч рублей. Со всего счета в банке можно по-прежнему снять 50 тысяч, но банк будет заверять, что скоро все нормализуется, а миллионы не должны из него уплывать «на руки» населения. Проблемы с ликвидностью в банке началась после громкой истории с падением «Татфондбанка» и «Интехбанка», а не из-за того, что банк не справляется со взятыми на себя обязательствами. Начали даже ходить слухи, что более крепкий и солидный банк, из топ-100, получил предложение купить «Спурт», поскольку иначе финансовых проблем не решить. Но в СМИ нигде не сказано, что это за банк и что он ответил Евгении Даутовой. Председательница заявила, что стабилизирует ситуацию с «Спурт банком».

Председатель «Спурт банка» не сильно надеется на помощь ЦБР, она создает свои, альтернативные методы спасения банка. Евгения Даутова заявила, что опасность уже миновала, поскольку другие банки, число и название которых она не назовет, помогли, в то время как ЦБ слишком долго думал, что делать. Если бы что-то вроде «общего фонда по стабилизации банков» существовало в дни падения «Интехбанка», его бы спасли. А так «Спурт» покупал активы падающей кредитной организации, но это не помогло. Пока о временной администрации в «Спурт банке» речи не идет.