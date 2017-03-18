«Спурт банк» последние новости на сегодня: ЦБ РФ взялся помогать «Спурт банку»

«Центрбанк» заявил, что ситуация в «Спурт банке» всегда у него на виду, так что он держит руку на пульсе и видит положение со стороны. А положение таково: банк выгребет сам даже без санации. Глава кредитной организации будет бороться за банк, искать все возможные входы и выходы. Сейчас она задумала переуступить свои активы в банке.

Сейчас главный акционер банка и председатель Евгения Даутова пытается как-то остановить волну негативных слухов, из-за которых из банка утекают миллионы. Знать бы еще кто устроил это «вброс» в социальные сети? Это конкретная акция против банка или попытка расшатать всю банковскую систему Татарстана? Другие банки будут помогать, видя, что у «Спурт банка» в приоритете помощь частному бизнесу. Они выкупили у банка кредитные портфели, однако конференцию созвали по поводу информационной атаки.

Представитель ЦБ РФ Дмитрий Тулин завил, что предоставил Евгении Даутовой выбор – самостоятельно решить проблему с ликвидностью или принять помощь. Выбор был озвучен главой банка: за неделю все должно прийти в норму, ограничение на выдачу наличных будет снято, но для начала должна утихнуть паника, клиенты должны перестать убегать к конкурентам со своими деньгами. Хотя какой смысл убегать, если 75% вкладов – меньше 1 миллиона 400 тысяч, и они попадают под страховой случай? К 20 марта, по мнению Евгении Даутовой, должно все нормализоваться.