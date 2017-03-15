«Спурт банк» вынужден продавать одну из дочерних компаний

«Спурт банк» в Татарстане, который, по слухам, собирается обанкротиться, вышел из капитала клиники «Спасение», продав свои 11%. Сотрудникам больницы посоветовали забрать деньги из кредитной организации: на пустом месте банки свою долю не продают. Но рядовые граждане Татарстана, напуганные сообщениями в СМИ, стремятся забрать свои кровные.

Председательница правления, главный акционер банка успокоила население: те вклады, которые меньше 1 400 000 рублей не надо в панике забирать – они застрахованы согласно программе о страховании вкладов. Евгения Даутова заявила вкладчикам, что не нужно доверять СМИ: имел место «вброс», и люди, которые хотят «утопить» банк, даже к банковской системе не имеют отношения. Лимит на выдачу денег продержится примерно неделю – сейчас нельзя снять больше 50 000 рублей в сутки. Но во избежание сплетен и слухов необходимо следить за новостями самого банка, которые регулярно появляются на его сайте. Об этом заявил замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин.

Торгово-промышленная палата ежедневно проводит встречи с вкладчиками «Спурт банка», давая консультации. С физическими лицами работает одна специальная группа, вторая решает вопросы, возникающие у предприятий. Колл-центры заявляют, что банк не имеет проблем с ликвидностью и средствами, все сделки, которые он заключает с малым и средним бизнесом, приносят ему небольшой и стабильный доход. При этом 11 марта в субботу имел место дополнительный выходной, которого население не ожидало.