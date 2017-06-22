Стоимость нефти падает, сланец рискует «обвалить» отрасль

Производители сланцевой нефти рискуют «обвалить» собственную отрасль, а потом «захлебнуться» в переизбытке своей продукции. Стоимость нефти упала до показателя прошлого года – 45 долларов за баррель.

Нефтяная отрасль давно пережила период своего становления и расцвета – добыча нефти когда-то означала прибыль, богатство, рост благосостояния, на нефти становились олигархами. Сейчас наращивание производства, бурение скважин и разработка залежей приведет к обратному эффекту, но сокращать нефтедобычи не выгодно некоторым странам-экспортерам. Эксперты предупреждали, что «Сланцевая революция» до добра не доведет: на данном этапе цена за баррель «Брента» рухнула до 45 долларов, чего не было с 15 ноября прошлого года. Дальше ситуация может усугубиться, и дело дойдет до 30 долларов за баррель.

25 мая страны ОПЕК пришли к выводу, что нужно сокращать нефтедобычу, иначе скоро предложения будут превышать спрос. Саудовская Аравия отметила, что страны-члены организации единодушно согласны с тем, что бурение новых скважин приведет к разбалансированию рынка нефти. К партнерам присоединился Ирак и также признал всю необходимость заморозки скважин. Даже РФ, не входящая в картель ОПЕКа, согласна с необходимостью продления ограничений до апреля 2018 года.

США продолжает добывать нефть и наращивать обороты, и такая активность скоро приведет к профициту – мировому потребителю не нужно столько нефти. Америка хочет нарастить 1,5 млн. баррелей в день, купят у нее только 1,3 млн. баррелей в день, а 2 млн. баррелей в день – уже катастрофа. Российский Минфин не раз предупреждал США, что жадность доведет только до накопления запасов и обвала цен на нефть.