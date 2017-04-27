По иску, в котором российская сторона в лице «Газпрома» требует от Украины в лице «Нафтогаза» оплатить деньги за поставленный газ, увеличена сумма долга. Теперь общая сумма задолжености «Нафтогаза» составляет 37 миллиардов долларов, что почти на 6 миллиардов больше, чем сумма, озвученная ранее.

Уточненная сумма содержит в себе помимо обязательств по уплате за газ по системе «бери – плати » за 2012-2016 год, также еще и сумму за газ, поставленный для Украины в 2014 году, а также включает штрафные санкции за несвоевременную оплату долга.

Дело между Украиной и Россией рассматривается в Стокгольмском арбитражном суде, итоговый вердикт по которому должны вынести уже в конце июня.

И хотя решения еще нет, украинская сторона уже думает, как она сможет погасить свои долги за потребленный газ. Одна из радикальных версий – направление в Россию бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.