«Татфондбанк» и «Интехбанк» последние новости: вкладчики получили более 49 млрд рублей страховых средств

На сегодняшний день более 49 млрд руб страховых средств были выплачены клиентам «Татфондбанка» и «Интехбанка». Об этом передает одно из российских изданий.

Эти выплаты касаются лишь физических лиц. Что касается предпринимателей, они по сей день не могут снять средства со своих счетов. Платежи не были получены и в налоговых службах. Эту информацию рассказал Артем Здунов, который занимает должность министра экономики Татарстана. По его словам, вкладчикам «Татфондбанка» выплатили 39,8 млрд руб, а клиентам «Интехбанка» — 9,3 млрд руб. Люди продолжают звонить на горячую линию Минэкономики РТ и Фонда, созданного для поддержки предпринимательства РТ. Были приняты обращения от 1600 предпринимателей, около 1000 из них согласились бы на микрозаймы, с использованием льготных условий. Бизнесмены пока не имеют возможность вернуть свои средства в полном объеме со счетов «Татфондбанка». А из-за блокирования налоговых платежей, у предпринимателей возник долг перед ФНС.

Напомним, в середине декабря прошлого года ЦБ был введен мораторий на удовлетворение требования кредиторов «Татфондбанка» на 3 месяца. В организации установили временную администрацию, в которой рабочие функции выполняют специалисты АСВ. С 26 декабря 2016 ода начали выплаты вкладчикам, которые являются физическими лицами. Это осуществляют банки-агенты. После кризис начался у «Интехбанка». Проблемы начались из-за того, что «Татфондбанк» ранее жил на средства данной кредитной организации, а сейчас потянул за собой.