Татфондбанк, последние новости: Центробанк отозвал лицензию

Стали известны последние новости о банке «Татфондбанк». Сообщается, что Центробанк отозвал у «Татфондбанка» лицензию. «Татфондбанк» лишился лицензии третьего марта. Клиенты банка интересуются, что будет с их счетами и вкладами, если Центробанк отозвал лицензию.

Центробанк ввёл временное управление в «Татфондбанке» в декабре прошедшего года. С того момента судьба данной компании находилась под вопросом. Центробанк вел переговоры о способах спасения «Татфондбанка» с правительством и другими крупными банками. Напомним, что вкладчики оказались в неловкой ситуации: многие из них не могли снять со своих личных вкладов сумму больше, чем пятьдесят тысяч рублей за один раз.

Ограничения получили также и держатели банковских карт, которые не могли получить в банкомате сумму более, чем несколько тысяч рублей. Зимой в Казани прошли настоящие акции и пикеты граждан, чьи вклады находились на счетах данной банковской компании. Клиенты банка требовали, чтобы им вернули их денежные сбережения. На первое февраля 2017-го года по величине активов «Татфондбанк» находился на сорок втором месте в банковской системе страны.

Некоторые информационные источники сообщили, что руководство «Татфондбанка» не смогло справиться с рисками, которые они взяли на себя. Центробанк также считает, что низкое качество активов банка не позволяет провести процедуру восстановления работоспособности данной банковской компании.