«Татфондбанк» последние новости на сегодня: клиенты банка возмущены бездействием властей Татарстана

Клиенты «Татфондбанка» не могут понять, по какой причине руководство Татарстана бездействует. Такое недоумение было вызвано из-за отказа правительства санировать кредитную организацию.

«Власти утверждают, что не могут выполнить санацию, по причине отсутствия денежных средств. Несмотря на это Республика акционер «Татнефти», позволяет вкладывать деньги данной кредитной организации в «Зенит». Вместо этого можно было направить деньги на спасение организации. Также летом прошлого года ТАИФ и «Татнефть» планировали совершить приобретение акций «Башнефти». В то время цена банка равнялась 306 млрд. руб.», — рассказывают клиенты.

С этим же вопросом клиенты банка обратились к Рустаму Минниханову, который является руководителем РТ. Вкладчики рассказали о примере Башкирии. Пару лет назад власти Республики смогли добиться спасения «Социнвестбанка», «Уралсиба». Две организации могли в скором времени потерпеть крах, но благодаря своевременному вмешательству властей, сейчас они работают в обычном режиме. В очередной раз клиенты просят Минниханова поискать санаторов и включить внутренние республиканские резервы.

Напомним, на днях в Казани состоялся митинг, в котором участвовали вкладчики «Татфондбанка», «Интехбанка». На протестную акцию вышло до 300 человек.